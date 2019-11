Monter sa borne wifi en 5mn avec un raspberry

Si vous avez un budget limité, et que vous n’êtes pas trop exigent en termes de performances, je vous propose ce petit tuto pour monter facilement votre propre borne wifi. A l’aide d’un raspberry et de deux lignes de code, vous serez capables de mettre en place ou d’étendre votre réseau wifi à la maison.Cerise sur le gâteau vous pourrez l’administrer grâce à une belle interface web comme celle là:

Prérequis:

– Une box (ou un routeur)

– Un raspberry 3 (ou 4) , on profite de la carte wifi intégrée.

– Installer une raspbian dessus (tuto ici)

– Configurer la raspbian :

(Activer le ssh, configurer le compte utilisateur ,faire les maj, sécuriser le pi)

Installation de raspAP

Connecter le raspberry à la box via un câble ethernet .

. Se connecter en ssh sur le pi . Si vous avez des difficultés pour retrouver l’@IP du pi, faire un nmap :

nmap -sn 192.168.0.1/24

Télécharger les sources et exécuter le script d’installation auto:

wget -q https://git.io/voEUQ -O /tmp/raspap && bash /tmp/raspap



Questions sur : httponly, etc… => répondre « Yes«



On redémarre le pi et voilà fin de l’install, notre hotspot wifi est prêt. Il ne reste plus qu’à le paramétrer.

Configuration de la borne Wifi

Sur notre pc (ou smartphone):

Se connecter au réseau wifi dont le ssid est:

« raspi-webgui » et rentrer le mot de passe « ChangeMe » .

Accès à l’interface d’administration web:

http://10.3.141.1

login:admin

password:secret

1/ Changer le mot de passe d’accès au portail:

2/ Configurer le Hotspot

« Basic » – Modifier le SSID du réseau wifi par le nom de votre choix





« Security settings » :

WPA2 en « security type »

clé (PSK) – le mot de passe qu’il sera nécessaire de renseigner pour se connecter à votre borne.

Voilà pour l’essentiel à configurer. Sachez que RaspAP a plein d’autres options sympathiques comme par exemple:

– la possibilité de cacher le SSID

– de limiter le nombre de clients qui peuvent se connecter au pi

etc …

Je vous laisse découvrir tout ça.

Et le https ?

Oui c’est possible :-).

Hassan Cehef

Il suffit de re-exécuter le script d’install avec le paramètre « – -cert«

wget -q https://git.io/voEUQ -O /tmp/raspap && bash /tmp/raspap --cert

Rassurez-vous, cette commande n’écrasera pas votre précédente installation. Elle se contentera de générer vos certifs à l’aide de mkcert.



Bonus: réinitialiser son mot de passe admin perdu ?

Si un jour comme moi, vous n’arrivez plus à vous connecter à l’interface d’administration car votre mémoire vous joue des tours, surtout Dont kernel panic! Je vous partage une petite astuce :

Le hash du mot de passe admin à changer se trouve dans : /etc/raspap/raspap.php

il a été « bcrypted » mais on ne va pas se prendre la tête sur ce coup là:

On va récupèrer le hash du mot de passe d’une install par défaut. Pour ce faire , suffit d’aller sur le dépôt public du projet et de lire le fichier « raspap.php »

https://github.com/billz/raspap-webgui/blob/master/raspap.php

Dans le fichier /etc/raspap/config.php

Le hash qui nous intéresse est :

$2y$10$YKIyWAmnQLtiJAy6QgHQ.eCpY4m.HCEbiHaTgN6.acNC6bDElzt.i

Du coup, ne reste plus qu’à le copier/coller sur notre raspberry dans :

/etc/raspap/raspap.php.

Et voilà, on peut à nouveau se connecter sur l’interface web avec le mot de passe « secret ». Bien sûr ne pas oublier de le changer dans la foulée et de le noter dans son gestionnaire de mot de passe , hein 🙂

Conclusion:

Pour résumer mon ressenti vis à vis de ce hotspot wifi fait maison à pas cher:

Je dirai qu’au prix où sont vendues les bornes wifi dans le commerce avec leurs logiciels propriétaires, franchement un raspberry pour des besoins domestiques basiques fait très bien l’affaire. Si vous n’avez pas de compétences en réseau/ système ou si vous êtes un gros flemmard comme moi, ce projet tombe pile poil.

Côté perfs réseaux, je n’ai pas de tests précis à vous proposer. Mais pour l’anecdote, avec mon pi 3B+, j’ai testé sur une semaine ma tv connectée au pi en wifi, j’ai pû regarder netflix en HD sans aucun problème , quand bien même ma tribu consommait en parallèle de la vidéo sur leur smartphone 😀

Lien officiel du projet raspAP:

https://github.com/billz/raspap-webgui

Pour aller plus loin:

https://github.com/billz/raspap-webgui/wiki/FAQs