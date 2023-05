Isoler les applis android qui pompent tes données ?

On va pas se mentir, sur nos smartphones on utilise toutes et tous des applications intrusives qui pompent allègrement nos données personnelles. Que ce soit les applications de réseaux sociaux, les jeux , la messagerie pro, le whatsapp ou le cloud de notre boîte …

Il existe pourtant un bon moyen de limiter la casse en isolant l’exécution de ces applis dans un profil pro . Sur un appareil Android ça permet de séparer tes données et applications professionnelles de tes données et applications personnelles. De fait, les applis cloisonnées dans ton profil pro ne pourront plus accéder à tes contacts, calendriers, fichiers photos du profil principal.

Mieux encore, tu auras la possibilité de « geler » l’exécution de ses applis. Et tu pourras les « dégeler » uniquement lorsque tu en auras besoin. Une bonne méthode pour limiter l’usage de la batterie et la collecte de tes datas. Tout ça est rendu possible par l’application libre Shelter. Je l’utilise depuis 3 ans déjà et je pense qu’elle gagnerait à être plus connue du grand public d’où ce billet 🙂

Télécharger et installer l’application Shelter

depuis Fdroid : https://f-droid.org/fr/packages/net.typeblog.shelter/

Une fois installée, tu dois avoir cet icône sur ton bureau:

Prérequis : pour pouvoir utiliser shelter, il faut avoir le profil professionnel actif sur ton android – vérifier Paramètres > Comptes

Isoler une application dans shelter

Dans mon exemple , je pars du principe que l’application Whatsapp est déjà installée sur notre tel.Et on souhaite l’installer dans shelter pour uniquement l’utiliser avec nos contacts pro.



1 – lancer shelter

Dans profil principal on retrouve toutes les applis installées sur notre smartphone



2 – Cloner whatsapp dans Shelter

profil principal – sélectionner l’appli à cloner , ici Whatsapp

3 – Créer un raccourci dédié au lancement de whatsapp pro

Mes applis isolées

Les raccourcis qui permettent de lancer mes applis dans shelter ont un petit œuf pour les distinguer.

Geler ses applis

Tu peux « geler » l’exécution de tes applis en arrière plan lorsque tu ne les utilises pas , ce qui limitera l’utilisation de ta batterie et la collecte de tes datas.

And voilà , Shelter et l’utilisation du profil pro est un bon moyen de séparer vie pro, vie perso sur son smartphone mais aussi de cloisonner les apps gloutonnes de tes données.